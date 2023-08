Isola d' Elba | turista muore mentre fa il bagno in mare

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tragedia all'd'. Unadi 68 anni è morta annegatafaceva ilindi fronte alla spiaggia di Campo nell', nel sud dell'. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava in acqua, quando ha iniziato ad avere delle difficoltà nel tornare a riva. È stata soccorsa dai bagnini, che l'hanno trasportata sulla spiaggia per rianimarla. Nel frattempo, sul posto sono intervenuti anche l'elisoccorso, il medico e i volontari del 118 e la guardia costiera, ma ogni tentativo di salvarla è risultato vano.

