Irene Cara | la causa di morte della cantante di Flashdance e Fame

(Di lunedì 7 agosto 2023)è morta il 25 novembre del 2022 adi un’aterosclerosi e cardiopatia ipertensiva aggravate dalla sua condizione da diabetica. Lae attrice aveva 63 anni ed era nota per la colonna sonora di, ma anche per. L’aterosclerosi è una malattia vascolare cronica e progressiva che si verifica in persone di età avanzata e che può portare a diversi problemi cardiovascolari. Tra questi disagi fisiche si può arrivare a un infarto cardiaco, ad aneurismi o a ischemie cerebrali. La cardiopatia ipertensiva è una patologia che va ad attaccare il cuore dopo una ipertensione arteriosa non trattata nel modo corretto. Questa condizione porta ad alterare la fisiologia elettrica e meccanica del muscolo cardiaco. Ovviamente questi stati molto particolari di salute erano ...

La canzone What a feeling diha vinto l'Oscar come Miglior Canzone e il montaggio del film è stato insignito del premio BAFTA (gli Oscar inglesi). Inoltre il film ha vinto anche due Golden ...La interpretava la bravissimaper il ruolo di Alex, la Beals fu preferita addirittura a Demi Moore ! incredibile ma vero, Jennider Beals non sapeva ballare e nelle scene di danza fu ...Grandi è un'artista che ha sempre cercato di cambiare pelle, per mettersi in gioco, per ... già chitarrista dei "Blues Breakers", la band di John Mayall eamica del grande Bob Dylan: ...

Flashdance compie 40 anni. Torna su Rete 4. Il cult del 1983 di Adrian Lyne con Jennifer Beals e la hit premio Oscar di Irene Cara.Flashdance è senza dubbio una delle pellicole caratteristiche dei primi anni Ottanta: a quarant'anni di distanza, però, il film continua ad essere un cult. Ecco allora alcune curiosità sulla pellicola ...