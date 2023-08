Iran | il regime minacciato non solo dalle proteste dei giovani | anche tra le gerarchie religiose si è aperta una frattura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023) Lo scorso 16 luglio, dopo essere quasi sparitestrade per alcuni mesi, le pattuglie della “polizia morale” sono state ufficialmente reintrodotte in. Non è chiaro perché sia accaduto proprio in questo periodo: qualcuno ha ipotizzato che il motivo risiede nell’imminenza delle celebrazioni dell’Ashura, la ricorrenza sciita largamente sponsorizzataautorità, durante la quale si “piange” l’assassinio dell‘Imam Hussein, previste quest’anno per il 27 luglio. Sicuramente, a due mesi dall’anniversario della morte di Mahsa Amini, è ormai un fatto la dialettica di conflitto – talvolta latente, talvolta esplicito – tra le autorità e una parte rilevante del Paese, altamente istruita e pienamente inserita nei processi di globalizzazione. Sarebbe però fuorviante credere che i gruppi di potere principali della Repubblica islamica ...