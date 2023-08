Inzaghi | l’annuncio che fa felici i tifosi dell’Inter | “E’ ufficiale”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il tecnico ha scelto e ora attende novità dal mercato, dal portiere all’attaccantee l’Inter ancora saldamente insieme. Le strade tra il club e il tecnico andranno avanti fino al 2025. Dopo i tanti colloqui degli ultimi mesi, considerata anche la finale di Champions League ottenuta nella stagione scorsa, si è arrivati all’intesa che tutti si auspicavano per un rinnovo con adeguamento per un’altra stagione, fino al 2025. Il tecnicoSimone(Ansa Notizie.com) Un accordo che adesso va solo ratificato e messo nero su bianco, ma Simone e l’Inter si sono stretti la mano e hanno deciso di proseguire insieme. Una conferma arriva soprattutto dalle parole dell’agente dell’allenatore nerazzurro, Tullio Tinti, che dopo l’incontro avvenuto in sede con i dirigentiper parlare di Audero ha ...

Le trattative andavano avanti da tempo, adesso i tempi sono maturi per la fumata bianca. E il procuratore di Simone si spinge già avanti, anticipando di fatto: tutto fatto per il rinnovo fino al 30 giugno 2025. Le parole dell'agente Tullio Tinti, riportate dalla Gazzetta dello Sport, chiudono ... Simone (Lapresse) - calciomercato.it Manca solo ufficiale, ma l'accordo è stato ormai trovato. Anatoliy Trubin lascerà lo Shaktar Donetsk per passare al Benfica. L'estremo difensore ... accordo trovato tra Trubin e il Benfica Manca solo... ma l'accordo è stato ormai trovato. Anatoliy Trubin lascerà lo ... Dopo Sommer, il prossimo rinforzo tra i pali per Simone...