Internacional vs River Plate – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ilpuò timbrare il biglietto per i quarti di finale della Copa Libertadores con una vittoria o un pareggio all’Estadio Beira-Rio mercoledi 9 agosto, quando affronterà l’nel secondo turno degli ottavi di finale. Una settimana fa, un paio di gol nel secondo tempo hanno permesso agli argentini di trionfare per 2-1, allungando la striscia di sconfitte del Colorado a tre partite consecutive in tutte le competizioni. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadrePer la seconda volta consecutiva, l’si presenta ...