Inter | visite mediche per Sommer | le cifre

Il 34enne portiere svizzero, in arrivo dal Bayern Monaco, si sottopone allemediche ed è pronto a prendere posto tra i pali dell'. Le news non chiariscono ancora la modalità dell'...Un rapido saluto ai tifosi presenti, poi l'ingresso al centro Coni di Milano per lemediche di rito. Yann Sommer è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell'. Il portiere svizzero, in arrivo dal Bayern Monaco per 6 milioni, è stato in precedenza alla ...mediche al Coni per Yann Sommer che sarà il nuovo portiere dell'

Inter, Sommer è a Milano: lunedì visite mediche e firma - Sportmediaset Sport Mediaset

Il portiere svizzero Yann Sommer arriva dal Bayern per circa 6 milioni di euro e raccoglie la pesante eredità di Onana ...A breve la firma del portiere svizzero, in arrivo dal Bayern Monaco.MILANO (ITALPRESS) - Mattinata di visite mediche per il nuovo acquisto ...