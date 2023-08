Inter | visite mediche in corso per Sommer

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 agosto 2023) Un rapido saluto ai tifosi presenti, poi l’ingresso al centro Coni di Milano per ledi rito. Yannè pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell’. Il portiere svizzero, in arrivo dal Bayern Monaco per 6 milioni, è stato in precedenza alla clinica Humanitas per la prima parte di esami. Successivamente il calciatore elvetico si recherà in sede per la firma sul contratto con il club nerazzurro. Trentaquattro anni, 80 apparizioni tra i pali della nazionale svizzera,ha vestito le maglie di Vaduz, Basilea, Grasshoppers, Borussia Moenchengladbach e Bayern Monaco. SportFace.