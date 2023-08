Inter | si lavora a uno scambio con la Samp E Inzaghi

(Di lunedì 7 agosto 2023) Giornata movimentata in casa. I procuratori di, Tinti e Montipò, hanno fatto visita ai nerazzurri in sede. Oltre al rinnovo...

Commenta per primo Mentre l'inizio del campionato si avvicina a grandi falcate, l'per farsi trovare preparata. In questo senso, si registra oggi una battuta d'arresto che riguarda le condizioni di Francesco Acerbi, vittima di un problema muscolare . Lo comunica la ...... anche la proprietà lo sa, alla fine quello che soffre veramente è chie chi contro la ... Hanno entrambi arbitrato delle mie partite, Webb addirittura la finale di Champions con l'a Madrid. ...Commenta per primo L'si muove per rattoppare le ultime zone di campo ancora scoperte dopo le molte partenze. Se sugli altri fronti siancora, la prima casella è stata colmata, con l'acquisto del nuovo ...

CdS – Inter lavora per piazzare gli esuberi. Esposito vicino al Verona, Agoumé… fcinter1908

L'Inter continua a seguire Balogun dell'Arsenal, ma l'attaccante non è l'unico obiettivo proveniente dai Gunners: piace infatti anche Tomiyasu ...