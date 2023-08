Inter | problema muscolare per Acerbi | il comunicato UFFICIALE

... Origi e Messias hanno lavorato ancora a parte, ma Calabria (che aveva accusato unnell'... Tanti affari vicini alla chiusura: è il caso di Isaksen alla Lazio e del doppio colpo in casa, ...La Juventus, ad esempio, che pure è sopravvissuta allo scandalo plusvalenze, ha un grosso... E pure all'non se la passano benissimo, anche se qui ' il settlement agreement non è un ...... come la sua, che ha organizzato passaporti falsi, e che sarebbero rientrati alla grande ... Ma quello che non funziona, non è undi chi non funziona, ma di chi non permette di farlo ...

Chi è Bento, l’ultima idea dell'Inter per risolvere il problema portieri Virgilio Sport

Al Corriere dello Sport, Mourinho si è raccontato a 360 gradi. Diversi gli argomenti trattati dall’allenatore della Roma. Roma, le parole di Josè Mourinho “Firmai per la Roma perché quando incontrai i ...A questo punto sono cominciati i problemi perchè il Bayern ha tergiversato a lungo ... chiudersi e a parziale conguaglio partirà il giovane Fabbian. Per l'attacco l'Inter l'altra settimana, dopo molte ...