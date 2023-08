Inter | problema muscolare per Acerbi | il comunicato UFFICIALE | Primapagina

(Di lunedì 7 agosto 2023) 2023-08-07 14:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Mentre l’inizio del campionato si avvicina a grandi falcate, l’lavora per farsi trovare preparata. In questo senso, si registra oggi una battuta d’arresto che riguarda le condizioni di Francesco, vittima di un. Lo comunica la società nerazzurra attraverso i propri canali ufficiali, sottolineando che si tratta di un “risentimentoal soleo della gamba destra”. Le sue condizioni andranno valutate per capire se potrà rispondere presente alla chiamata di Simone Inzaghi per la prima di campionato, prevista per sabato 19 agosto a San Siro contro il Monza. IL– “Francescosi è sottoposto questa ...

... in tutto 37 sedute, più riunioni di analisi tattica e altro, non avere un attaccante è un. anche dal fronte del calciatore sulla volontà del Bologna di non cedere l'ex, tra le altre. ...... l'lavora per farsi trovare preparata. In questo senso, si registra oggi una battuta d'arresto che riguarda le condizioni di Francesco Acerbi, vittima di unmuscolare . Lo comunica la ...... Origi e Messias hanno lavorato ancora a parte, ma Calabria (che aveva accusato unnell'... Tanti affari vicini alla chiusura: è il caso di Isaksen alla Lazio e del doppio colpo in casa, ...

Inter, problema muscolare per Acerbi: il comunicato UFFICIALE Calciomercato.com

L'Inter perde per infortunio il difensore centrale Acerbi: il club nerazzurro ha emanato il responso medico, con Inzaghi che ora ne attende il rientro ...L'Inter fa i conti con i problemi fisici di uno dei calciatori più apprezzati da Simone Inzaghi: infortunio e comunicato ufficiale ...