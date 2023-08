Inter | Moratti | “Lukaku una delusione Meglio che sia andato via”

(Di lunedì 7 agosto 2023) L’ex presidente dell’, Massimo, ha parlato del futuro della sua squadra del cuore e dellaarrivata dai contatti continui e sempre più frequenti frae la Juventus. Queste le parole diai microfoni di Notizie.com.: “Sono rimasto delusissimo dal suo atteggiamento,che non sia all’uno così, non ci si comporta in quel modo. non conta con chi ha fatto cosa, nel senso che non importa se sotto la mia gestione non ci sia stato uno che si sia comportato così, non si fa in quel modo e basta. Abbiamo perso un bel centravanti come Dzeko e non sarà facile sostituirlo, ci manca un bell’attaccante per completare la rosa e dare l’assalto allo scudetto“. Sul mercato: “Fino ad ora sono stati presi giocatori ...

1 Massimoha parlato di Romelu Lukaku , attaccandolo in un'intervista concessa a Notizie.com . Ecco le ... non mi è piaciuto come non è piaciuto a ogni tifoso dell'. Sono rimasto ...Massimo, ex presidente dell', ha parlato dell'attuale periodo che stanno vivendo i nerazzurri sul mercato Massimo, ex presidente dell', ha parlato dell'attuale periodo che stanno ...Intervistato da notizie.com Massimodimentica volutamente Lukaku . L'ex presidente dell'spiega Le altre mosse sul mercato lo convincono

Moratti: “Lukaku Sono delusissimo, meglio non sia all’Inter uno così. Per lo scudetto…” fcinter1908

La frecciata dell'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, al bomber belga Romelu Lukaku dopo la tormentata vicenda di calciomercato che ha sancito l'addio dell'ex Manchester United ai nerazzurri ..."Sono rimasto delusissimo dal suo atteggiamento, meglio che non sia all'Inter uno cosi', non ci si comporta in quel modo". Parole durissime ...