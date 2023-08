Inter | Moratti | 'Lukaku mi ha deluso | uno così meglio perderlo Scudetto? Quest'anno tocca a noi'

Massimo, ex presidente dell', ha parlato dell'attuale periodo che stanno vivendo i nerazzurri sul mercato Massimo, ex presidente dell', ha parlato dell'attuale periodo che stanno ...Intervistato da notizie.com Massimodimentica volutamente Lukaku . L'ex presidente dell'spiega Le altre mosse sul mercato lo convinconoSono lontanissimi i tempi in cuipoteva permettersi di spendere milioni e spandere speranze. Oggi l'cinese è un club che ha fatto dell'arte di arrangiarsi la propria ragione d'essere. ...

Moratti: “Lukaku Sono delusissimo, meglio non sia all’Inter uno così. Per lo scudetto…” fcinter1908

L'ex presidente ha parlato anche dello scudetto: "Non voglio mettere pressione, ma quest'anno credo ci sia tutto per far bene e vincerlo" ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...