Inter Miami | Tata Martino | “Il 90% delle punizioni non è gol | ma con Messi…”

Sette gol in quattro partite. Lionel Messi sta incantando gli spettatori della Major League Soccer. L'argentino ha segnato l'ennesima doppietta e ha permesso ai suoidi agguantare in extremis il pareggio per 4 - 4 contro Dallas negli ottavi della Coppa di Lega. La squadra della Florida grazie al suo campione ha staccato il biglietto per i quarti. Negli ...L'si è qualificata per i quarti di finale della Coppa d i Lega della MLS , ma la notizia continua a essere Messi . Il fuoriclasse argentino ha realizzato una doppietta mettendo a segno il ...Minuto 84 dei quarti di finale di Leagues Cup, Dallas contro. I texani sono avanti 4 - 3. C'è una punizione dal limite destro dell'area di rigore, ideale per un mancino. Un mancino l'l'ha comprato nell'estate, ha il numero 10 sulla schiena, si chiama Leo Messi e va sul pallone. Conta i passi, quattro all'indietro. In barriera ci sono quattro uomini, uno è sdraiato per ...

Messi stupisce anche se stesso: punizione mostruosa in Dallas-Inter Miami Sport Fanpage

