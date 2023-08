Inter | le condizioni di Acerbi | è pronto per il Monza?

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il mese di agosto continua ad appassionare i tifosi grazie alla sessione estiva di calciomercato. Tramite rinnovi, prestiti e acquisti il volto dei migliori club continua a mutare, in attesa dell’assetto definitivo da presentare per la prima partita del campionato. Tuttavia a calamitare l’attenzione dei supporters, vi è anche la preparazione e gli allenamenti mirati dei calciatori che sono stati vessati da alcuni infortuni. Ne sono un esempio ledel difensore centrale dell’Francesco, da cui dipende la sua partecipazione al confronto con ilprevisto per sabato 19 agosto alle 20:45. Scopriamo di più sugli ultimi allenamenti svolti dal classe ’88.: leprima delL’inizio ufficiale della Serie A ...

, infortunio Acerbi: dettagli e tempo di recupero L' ha ufficializzato attraverso un comunicato ledi Acerbi. Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato un ...Infortunio per Francesco Acerbi. Il difensore dell'"si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di ... Le suesaranno rivalutate nei prossimi ...Per il difensore nerazzurro risentimento muscolare al soleo della gamba ...

Inter, infortunio per Acerbi: condizioni e tempi di recupero Today.it

Emil Audero piace all'Inter, ma solo in prestito. Questa la posizione del club nerazzurro illustrata all'agente del portiere, Tullio Tinti, in sede anche per portare avanti il discorso ...Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, anche all'Inter di recente è stato proposto il cartellino di Duvan Zapata ...