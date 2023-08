Inter | è il giorno di Sommer

(Di lunedì 7 agosto 2023) (Adnkronos) – A Milano inizia l’avventura di Yann. Il 34enne portiere svizzero, in arrivo dal Bayern Monaco, si sottopone alle visite mediche ed è pronto a prendere posto tra i pali dell’. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Ildella finale, Bearzot annunciò logicamente Graziani titolare, ma io ero pronto. Quando ... E la sua"Ha due facce. C`è un`Inter che vince la Supercoppa, la Coppa Italia e va in finale ...Il 34enne portiere svizzero, in arrivo dal Bayern Monaco, si sottopone alle visite mediche ed è pronto a prendere posto tra i pali dell'...trattativa che ha portato Sommer a vestire la maglia dell'. I nerazzurri avrebbero voluto acquistare il calciatore già prima di partire per la tournée estiva, ma hanno aspettato qualche...

Inter, oggi il giorno di Sommer. Poi sarà all-in su Balogun Sportitalia

Disastro per un problema che compromette probabilmente la prima parte di campionato dell'Inter, a causa dell'infortunio.Quattro caselle da riempire (portiere titolare, vice, difensore e attaccante), prima spunta verde inserita: sarà Yann Sommer il nuovo numero 1 dell'Inter. Lo svizzero è sbarcato in Italia ed è pronto ...