Inter | colpo Trubin sfumato | restano due nomi come alternative ? TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 7 agosto 2023) L’si è vista soffiaredal Benfica e adesso hapossibilidue: ecco il punto della situazione per il vice Sommer.? Yann Sommer è arrivato a Milano e oggi svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto. Nel mentre però èil possibilelegato a, perché Shakhtar Donetsk e Benfica hanno trovato l’accordo per il trasferimento del portiere a 12 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita. Il club nerazzurro, allora, deve necessariamente virare altrove. Due sono iin alternativa: si è proposto Bento ma l’Atletico Paranaense su di lui ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro, cifra ben lontana dai 10 offerti da Ausilio. Altrimenti, ...