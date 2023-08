Inter | c’è pure l’altro mercato | quello degli esuberi In 5 via ? CdS

(Di lunedì 7 agosto 2023) L’deve sfoltire la rosa con diversida collocare entro la fine delestivo. Sono in cinque alla ricerca di una nuova sistemazione? L’altra faccia deldell’è quella legata agli, ovvero tutti quei giocatori fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi e da collocare entro la fine del. Sono in cinque a fare parte di questa speciale lista: Sensi, Lazaro, Agoume, Salcedo ed Esposito. Il più vicino all’addio è proprio il baby attaccante campano, su cui è piombato il Verona. Occhio anche alla pista Agoumé-Frosinone. La Ternana prova il bis: dopo Brazao, tenta Salcedo. Fonte: Corriere dello Sport ? Giorgio Coluccia-News - Ultime notizie e calcio...

L'cercava di trattare sui 6 milioni richiesti dal club bavarese (corrispondenti alla clausola sul giocatore) e allo stesso tempo Thomas Tuchel e la società blindavano il portiere in attesa di ...Il suo 'sodale' Chiné, ha eseguito bene il suo compito! Tralasciamo le varie sentenze che negli anni scorsi hanno 'graziato' varie società, come la sua, che ha organizzato passaporti falsi, e ...L'si è rinforzata: Frattesi è un bel colpo, Thuram mi è sempre piaciuto, ora vedremo chi arriverà come centravanti. Il Milan ha cambiato parecchio e a Pioli va lasciato il tempo di creare un ...