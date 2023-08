Inter-Balogun | ecco l’offerta | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 7 agosto 2023) L’è alla continua ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo di Inzaghi e avrebbe fatto la prima offerta perL’è alla continua ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo di Inzaghi e avrebbe fatto la prima offerta per. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno messo sul piatto una cifra attorno ai 35 milioni per convincere l’Arsenal.