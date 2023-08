Leggi su internazionale

(Di lunedì 7 agosto 2023) In Niger chiuso lo spazio aereo dopo la scadenza dell'ultimatum, si è concluso senza risultati il vertice di Gedda sulla pace in Ucraina, attacco israeliano in Siria, il leader dell'opposizione in Senegal ricoverato in ospedale dopo uno sciopero della fame contro il suo arresto.