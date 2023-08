Inghilterra | i cori su Hillsborough come “offese all’ordine pubblico” | previsto il daspo

(Di lunedì 7 agosto 2023) Cantare un coro offensivo verso le vittime di tragedie legate al mondo del calcio potrebbe costare il, in quanto considerate “”. Lo prevede una disposizione del Crown Prosecution Service,riporta il Guardian. Un provvedimento che è stato ben accolto dai vertici della Football Association, della Premier League e della English Football League. Douglas Mackay del CPS ha dichiarato: “Una piccola minoranza di cosiddetti tifosi sta danneggiando la reputazione dello sport e, cosa più importante, questa offesa ha un impatto devastante sulle famiglie delle vittime di tragedie e sulle comunità strettamente legate a questi eventi”. La disposizione si applicherebbe aisu determinate stragi, incluse la tragedia di, l’incidente ...

