Infortuni finti e reali | allarme Garcia | a Napoli c’è una certezza

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 7 agosto 2023) Rudiha parlato didi mercato a, unconcreto che arriva a dodici giorni dall’avvio della Serie A. Notizie Calcio– Le parole di Rudisuglidi mercato, hanno avuto, giustamente, il potere di preoccupare i tifosi del. Certe parole non si usano a casa se la situazione non è complicata, questo il pensiero comune da parte dei tifosi azzurri. Zielinski può andare via, e le sirene arabe suonano anche per Osimhen, anche se in questo caso sarà più difficile trovare un accordo per la cessione, vista la richiesta di 200 milioni di euro per il cartellino del nigeriano fatta dalla SSCN di Aurelio De Laurentiis. Maha detto che gli...