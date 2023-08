Influencer vegana Giulia Pisco respinta da un ristorante in Puglia

(Di lunedì 7 agosto 2023) "Qui non accettiamo vegani. Andate da un'altra parte". È la telefonata che l’ha registrato con un ristoratore pugliese. La ragazza che su Instagram ha un account che vanta 18mila follower e su TikTok 28mila condivide ricette vegane.ha subito postato il video dell’increscioso episodio sui social. La giovane creator aveva chiamato quel locale proprio perché guardando il menù online si era accorta che avevano molti piatti senza prodotti animali e derivati, ma il gestore sentendo che si trattava di clienti vegani non ha accettato la prenotazione. Il video della telefonata è diventato virale su TikTok, dove ha raccolto quasi diecimila like.

