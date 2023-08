Infermieri nelle carceri | Opi denuncia le condizioni Stupore da Santa Caterina

(Di lunedì 7 agosto 2023) Non solo Firenze, l'ordine alza la voce anche su Pistoia: 'In 5 per 50 detenuti'. La replica dalla casa circondariale: 'Qui collaborazione e reciproco rispetto'

Non solo Firenze, l'ordine alza la voce anche su Pistoia: 'In 5 per 50 detenuti'. La replica dalla casa circondariale: 'Qui collaborazione e reciproco rispetto'

E stando all’Opi le cose non vanno bene neanche nella casa circondariale di Pistoia, "che conta solo cinque infermieri per circa 50 detenuti". "Ci segnalano che le attività sanitarie sono condizionate ...Da due mesi di notte manca l’infermiere di turno, siamo abbandonati a noi stessi ... giorno sono costretti a fare i conti i 56 anziani che attualmente si trovano nell’rsa di via Falcinello. I problemi ...