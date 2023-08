Leggi Anche Usa, alla lotteria vince un miliardo di dollari: è il terzo jackpot della storia Incon un biglietto della lotteria da due euro comprato in società diventano milionarie Le vincitrici, che si sono dichiarate al settimo cielo, non avevano troppe speranze: per tre volte avevano ...

India, 11 neomilionarie grazie a biglietto della lotteria da 2 euro preso in società TGCOM

Nove delle neomilionarie avevano versato 25 rupie ciascuna, due si sono limitate alla metà, 12,5 rupie. Il ticket fortunato ha vinto il primo premio della lotteria nazionale della stagione del monsone ...