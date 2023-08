Incendio sul tetto di una ditta di Martinengo | tre persone intossicate

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 7 agosto 2023). Una colonna di fumo nero si è alzata da unadi, in via Tonino da Lumezzane, nella tarda mattinata di lunedì (7 agosto), intorno a mezzogiorno. A causarla unscoppiato mentre due operai si trovavano al lavoro suldel capannone per riparare i danni causati dalla grandine alla struttura. Tresarebbero rimaste coinvolte: tra di loro padre e figlio di rispettivamente 66 e 35 anni, i quali, stando alle prime informazioni, stavano operando con la fiamma ossidrica, quando il materiale avrebbe preso fuoco. La terza persona sarebbe un uomo di 46 anni. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, un’auto medica, la protezione civile e i vigili del fuoco.