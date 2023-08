Incendio boschivo | cosa fare in caso di emergenza

(Di lunedì 7 agosto 2023) È possibile informarsi presso il proprio Comune chiedendo il Piano di protezione civile, inoltre per evitare i roghi è utile seguire alcune regole di buon comportamento. Ecco i consigli della campagna di comunicazione nazionale “Io non rischio”

In particolare la bozza di dl all'esame del Cdm va a modificare l'articolo 423 - bis, che disciplina il reato di. Leggi anche Incendi in Sardegna, Vigili fuoco: "Roghi più gravi in ...Il reato modificati è quello di, l'articolo 423 - bis del codice penale. C'è un aumento della pena minima per chi causa unin "boschi, selve o foreste ovvero su vivai ...Le nuove norme contro i piromani La bozza di dl all'esame del Cdm va a modificare l'articolo 423 - bis, che disciplina il reato di. Aumenta la pena minima per chi causa un...

Incendi in Sardegna, centinaia di evacuati. Oggi in Cdm stretta su piromani Sky Tg24

Gli incendi divampati ieri in Sardegna sono solo gli ultimi di una lunga serie. A luglio sono stati infatti ben 216 i roghi in tutta Italia che hanno mandato in fumo 53mila ettari di terreni secondo ...Cosa sta succedendo in Sardegna Perché la regione brucia ogni anno e come è possibile evitare gli incendi in futuro