Incendi Sardegna | trovati inneschi roghi | caccia ai colpevoli In Cdm stretta su piromani

(Di lunedì 7 agosto 2023) La maggior parte degliche hanno colpito lasono stati causati dall'uomo. La natura dolosa deiè stata accertata dagli agenti della Forestale, almeno per quanto riguarda quelli scoppiati nella parte meridionale dell'Isola e a Gairo, nel nuorese, dove sono statidegli. Al momento non si sa però a chi appartenessero: èai. Ieri, 7 agosto, sull’isola, battuta dal maestrale e dai, da nord a sud è scoppiata l’emergenza: case e agriturismi sono stati abbandonati, i residenti sono scesi in strada, ettari di campagna sono andati in fumo - compresi gli agrumeti del Sarrabus – e per tutta la giornata si è combattuto per spegnere gli, da terra e dal cielo con elicotteri e ...

Leggi Anche Allarmein, brucia la costa nord orientale: 600 evacuati A Gairo, secondo gli investigatori della forestale, l'incendio è stato appiccato poco prima delle 20, nel momento in cui il vento di

Cagliari Come richiesto ieri dal governatore Christian Solinas, le indagini sui roghi in Sardegna sono subito partite e iniziano a dare i primi frutti. Gli agenti del corpo Forestale hanno infatti tro ...Ultim'ora su ticinonotizie.it CAGLIARI (ITALPRESS) – E’ di 42 incendi il bilancio della tremenda giornata di ieri sul fronte dei roghi in Sardegna. Ben sette i mezzi aerei impegnati su tutto il territ ...