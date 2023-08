Incendi Sardegna | resta l' allerta estrema | codice rosso anche oggi - Video

(Di lunedì 7 agosto 2023) Migliora la situazione degliin, mal'rossa. Nella notte sono stati effettuati 60 interventi tra le province di Nuoro e Cagliari. Squadre e tre Canadair sono attualmente in azione a Gairo, Posada e a San Giovanni Suergiu., dopo che ieri il maestrale ha alimentato roghi in tutta l'isola, con evacuazioni e aziende agricole e un campeggio distrutto, la Direzione Generale della Protezione Civile Regionale ha esteso il bollettino di previsione, chiusi a scopo precauzionalii parchi cittadini. La Direzione Generale della Protezione Civile Regionale ha esteso il bollettino di previsione di pericoloa lunedì 7 agosto p.v., confermando per un altro giorno la “Pericolosità- ...

Prima la Sicilia , con roghi in quasi tutte le province e la Regione a bollino arancione per rischio elevato, poi la, che oggi conta 42sul territorio e 600 persone evacuate, con i ...CAGLIARI - E' di 42il bilancio della tremenda giornata di ieri sul fronte dei roghi in. Ben sette i mezzi aerei impegnati su tutto il territorio isolano, di cui quattro fatti arrivare dalla penisola e ...Gliche stanno devastando parte dellasono di origine dolosa. Centinaia gli ettari di terreno andati in fumo, con almeno 600 persone evacuate. La natura dolosa è stata accertata dagli ...

Migliora la situazione degli incendi in Sardegna, ma resta l’allerta rossa. Nella notte sono stati effettuati 60 interventi tra le province di Nuoro e Cagliari. Squadre e tre Canadair sono attualmente ...Oltre 60 interventi tra le province di Nuoro (nel video) e Cagliari dei Vigili del Fuoco per gli incendi che hanno colpito la Sardegna. Ecco le immagini da Posada, in provincia di Nuoro. / Vigilfuoco ...