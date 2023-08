Incendi | Sardegna e Sicilia duramente colpite dai piromani

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 7 agosto 2023) L’estate 2023 è, come sempre in Italia, un’ennesima estate didevastanti e perlopiù dolosi. I cambiamenti climatici, che pure esistono e provocano sempre di più effetti anche mortali sulla vita degli italiani (si pensi all’alluvione dell’Emilia Romagna) in questo caso c’entrano poco. C’entrano invece, e tanto, i criminaliari che per svariate ragioni – dal raptus di follia personale alla lucida pianificazione a tavolino – innescano le fiamme per distruggere. Lo dimostra il fatto che il 7 agosto sono emersi alcuni inneschi diin. L’isola è devastata da giorni da roghi esplosi al nord come al sud del suo territorio: da Siniscola nel Nuorese a Quartu Sant’Elena nel Cagliaritano.o a San Giovanni Suergiu, in, il 6 ...