Incendi Sardegna | centinaia di ettari a fuoco In arrivo stretta su piromani

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 7 agosto 2023) (Adnkronos) – Glidivampati ieri insono solo gli ultimi di una lunga serie. A luglio sono stati infatti ben 216 i roghi in tutta Italia che hanno mandato in fumo 53miladi terreni secondo elaborazioni su dati Effis. E oggi in Consiglio dei ministri arriva un inasprimento delle pene per i. In particolare la bozza di dl all’esame del Cdm va a modificare l'articolo 423-bis, che disciplina il reato dio boschivo. “Sarà aumentato da quattro a sei anni il minimo edittale per chi causa uno in 'boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui'. Se l'o è di natura colposa la pena minima passa da uno a due anni di reclusione", ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e ...