Incendi in Sardegna | oltre 12mila persone senz' acqua a Posada

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il gigantesco rogo scoppiato ieri è in fase di bonifica ma un'altra emergenza sta mettendo in ginocchioin queste ore. Le fiamme hanno investito il potabilizzatore del paese e i cittadini e ...

AGI/Vista - L'intervento dei Vigili del Fuoco per gliboschivi che stanno colpendo la. Ecco le immagini da Margine Rosso, a Cagliari. / Vigilfuoco TvQuattro feriti Sale a quattro il bilancio dei feriti nei diversiscoppiati ieri in tutta la. Nel gigantesco rogo divampato ieri pomeriggio tra Posada e Siniscola, nella costa nord ...Sul fronte degli, arrivano pene più severe per chi li appicca (proprio mentre le fiamme colpiscono ancora la). E poi l'8 per mille anche per il recupero delle tossicodipendenze fino ...

Trovati inneschi, caccia agli incendiari in Sardegna - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Quest'estate di incendi, molti dei quali anche violenti, sta mettendo a dura prova il nostro Paese. Prima la Sicilia, con roghi in quasi tutte le province e la Regione a bollino arancione per rischio ...Il gigantesco rogo scoppiato ieri è in fase di bonifica ma un'altra emergenza sta mettendo in ginocchio Posada in queste ore. Le fiamme hanno investito il potabilizzatore del paese e i cittadini e ...