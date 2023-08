Incendi in Sardegna | turisti in fuga dalle spiagge Piromani e vento a 80 all?ora | brucia la costa nordorientale | evacuati hotel e locali

(Di lunedì 7 agosto 2023) La. Laè in fiamme, con villaggici e case delle vacanze evacuate:di Muravera, non lontano da Cagliari, fino a quelle di Siniscola,...

Prosegue dunque il loro lavoro, insieme alle squadre della Protezione civile regionale, per fronteggiare glidi vegetazione che hanno fortemente colpito alcune aree della"Centinaia di ettari di terreno sono andati a fuoco a causa degliche hanno devastato lacolpendo aziende agricole ed allevamenti con foraggi e piante di agrumi bruciati, senza dimenticare i danni a mezzi agricoli e impianti di irrigazione, ...Situazione sotto controllo tra Posada e Siniscola, sulla costa nord orientale della, dove ieri pomeriggio è divampato un gigantesco rogo che ha bruciato centinaia di ettari di terreno nelle borgate e a ridosso delle abitazioni, gettando nel panico residenti e turisti. Ci ...

Gli incendi divampati ieri in Sardegna sono solo gli ultimi di una lunga serie. A luglio sono stati infatti ben 216 i roghi in tutta Italia che hanno mandato in fumo 53mila ettari di terreni secondo e ...#Sardegna, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per fronteggiare gli #incendi di vegetazione: nella notte fatti 60 interventi tra #Nuoro (video) e #Cagliari. Squadre e 3 #Canadair in azione a Gairo, ...