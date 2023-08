Incendi in Sardegna | Solinas ' troveremo i responsabili'

Così il presidente della RegioneChristian Solinas sulla situazione critica che l'isola sta vivendo sul fronte. Il governatore - si legge in una nota - "costantemente in contatto con ...Non c'è ancora tregua per ladopo che ieri sono scoppiati decine diin tutta l'isola, difficilmente domabili a causa del vento maestrale che ha allargato il perimetro delle fiamme. Anche oggi - come ieri - è ...La7.it - Il bollettino della Protezione Civile segna un'altra giornata di allerta rossa in. Spinti da un impetuoso vento di maestrale , le decine di roghi attivi, stanno bruciando la parte ...

(ANSA) - CAGLIARI, 07 AGO - 'Ho dato mandato al Corpo Forestale Regionale di intensificare le indagini su tutto il territorio per individuare ...Nella notte roghi anche nel sud, a San Priamo È di emergenza incendi in Sardegna. Nel pomeriggio del 6 agosto un grosso rogo ha colpito la Caletta di Siniscola, nel nuorese, nord-est… Leggi ...