Incendi in Sardegna | i soccorritori a Sky TG24 | non ci sono roghi attivi

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 7 agosto 2023) Molte aree dellastremate dalle fiamme, alimentate dai forti venti di Maestrale che spirano in tutta l’isola. Un gigantesco rogo sta interessando la costa nord orientale, tra Posada e Siniscola. "In entrambe le zone più colpite, nordest e sud della, siamo in fase di bonifica. Non abbiamo focolaiimportanti, ma l'opera di bonifica è molto complressa perché soffia molto vento", ha detto a SkyFabio Sassu, dirigente dei vigili del fuoco della. (L'ALLARME DELLA COLDIRETTI - LA STRETTA SUI PIROMANI)