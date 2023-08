Incendi in Sardegna | centinaia di evacuati Oggi in Cdm stretta su piromani

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 7 agosto 2023) La maggior parte degliche hanno colpito lasono stati causati dall'uomo. La natura dolosa dei roghi è stata accertata dagli agenti della Forestale, almeno per quanto riguarda quelli scoppiati nella parte meridionale dell'Isola e a Gairo, nel nuorese: sono stati trovati degli inneschi. Al momento non si sa però a chi appartenessero. Ieri, 7 agosto, sull’isola, battuta dal maestrale e dai roghi, da nord a sud è scoppiata l’emergenza: case e agriturismi sono stati abbandonati, i residenti sono scesi in strada, ettari di campagna sono andati in fumo - compresi gli agrumeti del Sarrabus – e per tutta la giornata si è combattuto per spegnere gli, da terra e dal cielo con elicotteri e Canadair. Intanto, prima della pausa estiva, arriva in Consiglio dei ministri un inasprimento delle pene per chi ...