Dal Sarrabus a Quartu S. Elena vigili del fuoco e Protezione civile impegnati tutta la notte per monitorare gli ultimiche ieri hanno devastato anche il sud Sardegna. Situazione sotto controllo, ma massima attenzione ancora questa mattina, a causa di alcuni focolai difficili da eliminare a causa delle forti ...Questo luogo è stato teatro dinel dicembre 2022. I residenti dicono che in primavera quest'... Da una parte, lesono ritenute particolarmente necessarie per la pesca, dalla quale trae ...Dai progetti di rigenerazione dei centri storici al masterplan, dai sistemi attivi di protezione, alleidrauliche per far riemergere le antiche tracce della nostra storia. Sono, ...

Incendi, bonifiche in corso nel sud Sardegna Agenzia ANSA

Dal Sarrabus a Quartu S. Elena vigili del fuoco e Protezione civile impegnati tutta la notte per monitorare gli ultimi incendi che ieri hanno devastato anche il sud Sardegna. Situazione sotto ...Brucia la Sardegna. Colpite in particolare la costa nord-orientale e il Sud dell’isola. Un vasto incendio si è sviluppato nella zona di Monte Longu, a Posada, in provincia di Nuoro. Le fiamme a causa ...