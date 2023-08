(Di lunedì 7 agosto 2023) In fila per ila Tunisi. Accade da alcuni giorni nel Paese del Nord Africa, dove il governo ha deciso loalle farine sovvenzionate per letterie che produconoe dolci in stile ...

In fila per il pane a Tunisi. Accade da alcuni giorni nel Paese del Nord Africa, dove il governo ha deciso lo stop alle farine sovvenzionate per le panetterie che producono pane e dolci in stile ...... per evitare doppiee parcheggi selvaggi in viale, via Tadino, via Lecco, via Settala, via Panfilo Castaldi e via Lazzaro Palazzi costantemente coinvolte nelle ore serali e notturne. In ...+216;. +383 Kosovo;. +373 Moldova;. +678 Vanuatu;. Questi prefissi sembrano essere ... Inoltre, bisogna fare attenzione a non cliccare su link sospetti o scaricareda fonti non affidabili . ...

In Tunisia file per il pane dopo lo stop a "boulangerie europee" QUOTIDIANO NAZIONALE

Roma, 7 ago. (askanews) - In fila per il pane a Tunisi. Accade da alcuni giorni nel Paese del Nord Africa, dove il governo ha deciso lo stop ...E’ il “contabile della morte”. Formalmente è il ministro dell’Interno, ma il suo compito è quello di smentire ciò che smentibile non è, con l’aggiunta di numeri inverificabili.