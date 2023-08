In Regno Unito attivo il primo centro d’accoglienza per migranti galleggiante

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ungruppo di richiedenti asilo, in, è stato imbarcato sulla "Bibby Stockholm", un vero e propriod'accoglienza per; di fatto una gigantesca chiatta, ormeggiata a Portland, nel sud-ovest dell'Inghilterra che rappresenta uno dei progetti più controversi del governo britannico, diventato un simbolo della lotta contro l'immigrazione.Il premier conservatore Rishi Sunak ha posto tra le priorità della sua azione di governo la necessità di "fermare le navi" che attraversano illegalmente la Manica e sta moltiplicando le azioni di contrasto all'immigrazione clandestina. Una di queste, consiste proprio nel confinarli, di fatto, su queste chiatte ormeggiate per risparmiare sull'accoglienza e scoraggiare i potenziali richiedenti asilo. La "Bibby ...

In sessantatr città di quattordici Paesi " compresi Stati Uniti, Germania, Francia,, Spagna, India e Giappone " sono stati installati gli Orb , scintillanti sfere di metallo grandi come ...

