In Niger ci sono ampi spazi per un negoziato guidato da Ecowas | spiega Procopio

(Di lunedì 7 agosto 2023) I paesi membri dell’, Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale, si incontreranno giovedì nella capitaleiana, Abuja, per discutere della gestione della crisiina dopo il golpe del 26 luglio e lo scadere, alla mezzanotte di ieri (domenica 6 agosto), dell’ultimatum per il reinsediamento del presidente deposto, Mohamed Bazoum. “Sembra che si stia facendo di tutto per trovare un dialogo politico con la giunta, che da parte sua potrebbe essere in grado di aprirsi e formulare richieste: e ciancoraper mediazioni, perché il leader golpista Omar Tchiani non ha un sostegno cosìo, è un leader militare modesto a capo della Guardia presidenziale, che conta un paio di migliaia di unità, e dal punto di vista politico non è chiaro quanto presa abbia per ...

... I leader dell'Africa occidentale sidati appuntamento per un incontro il prossimo giovedì per discutere del dossiersalito alla ribalta dopo il golpe militare del 26 luglio e dopo che ...Oltre alcianche il Burkina Faso e il Mali "congelati" dall'organizzazione rispettivamente nel 2022 e nel 2021 dopo due golpi militari. Insomma, per ora, la minaccia militare si è ......il divieto di volo sul, ma il Wall Street Journal , ripreso dall' Ansa , ha riportato una propria fonte presso l'Ecowas la quale ha affermato che al momento le forze dell'Ecowas nonpronte ...

I premier dell'Ecowas si riuniranno giovedì ad Abuja per discutere come gestire la situazione. Sono in pochi a volere una guerra. Intanto l'Italia mette in sicurezza il suo contingente militare ...