In difesa di Dusan Vlahovic

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il calcio è ingrato: quello che hai fatto ieri, oggi non vale. È insito nella sua natura di gioco per le masse e chi ci sta dentro tende ad accettarlo, ma certe volte sa essere spietato. Prendiamo il caso di, passato nel giro di una manciata di mesi da fenomeno a brocco. Al di là di quello che sarà il calciomercato, delle idee di Allegri su chi sia il centravanti ideale per il suo calcio, la percezione del talento del centravanti serbo è rapidamente scemata nel giudizio generale come fosse una criptovaluta. Certo,è reduce da una stagione abbastanza anonima per rendimento e anche lui, in parte, è responsabile delle difficoltà offensive messe in mostra dalla Juventus 2022/23. È però un calciatore di appena 23 anni, che ha già segnato quasi 100 gol in carriera, che ha mostrato un talento fisico e tecnico ...