In 5 a bordo di uno scooter per andare al mare | video choc da Napoli

(Di lunedì 7 agosto 2023) "Adulti che mettono in pericolo la vita dei figli e li educano a diventare dei selvaggi", commenta il deputato Borrelli

Liberatore, spesso, è stato acampo per vedere all'opera mister Bonati e il gruppo che ... i ragazzi crescono qui con noi e hannosbocco nel calcio che conta. Chiaramente è sempre l'...... portavoce del tribunale della città portuale tunisina,dei principali snodi sulla rotta ... Adel barcone al momento del naufragio, c'erano 57 migranti subsahariani, ha precisato la stessa ...Nel video si assiste a quello che accade quando una smart car viene hackerata e la donna asi ... Kevin Spacey potrebbe faticare nell'ottenere ruoli a Hollywood, l'executive distudio: "Non lo ...

Pozzuoli: famiglia di 5 persone a bordo di uno scooter, tutti senza ... QUOTIDIANO NAZIONALE

"Adulti che mettono in pericolo la vita dei figli e li educano a diventare dei selvaggi", commenta il deputato Borrelli ...Addio a Stefano Micozzi, l’infermiere 54enne è morto in un incidente tra il suo scooter e una Smart sulla via Appia a Marino ...