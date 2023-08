Imprese italiane sempre più digitali | ormai lo sono il 57%

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 7 agosto 2023) ROMA – Il digitale cresce tra leche in maggioranza utilizzano abitualmente il web per i loro affari, anche se resta marcato il divario fra il Centro-Nord ed il Sud del Paese. E' quanto mostrano le elaborazioni effettuate da Unioncamere e Dintec sui risultati di SELFI4.0, il test di autovalutazione della maturità digitale L'articolo proviene da Webmagazine24.