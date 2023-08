Imprenditore agricolo muore schiacciato da migliaia di forme di Grana Padano

Leggi su agi

(Di lunedì 7 agosto 2023) AGI - Unè morto a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, in seguito al crollo degli scaffali con sopradidi. L'evento è avvenuto ieri sera, attorno alle 21, presso la Cascina Graffignana dell'azienda Agricola Chiapparini. L'uomo, 74 anni, è rimasto sepolto dal crollo delle scaffalature dedicata alla conservazione del. I soccorritori hanno cercato il 74enne per ore, sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, una squadra Usar (Areu + vigili del fuoco), pompieri, forze dell'ordine e personale Ats. La vittima è stata ritrovata questa mattina, al termine delle operazioni di soccorso iniziate ieri sera.