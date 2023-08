Ilary Blasi | dal mare della Sardegna alle montagne delle Dolomiti | vacanze in solitaria? Il giallo continua

La love story tra la showgirl e il giovane imprenditore tedesco è giunta già al capolinea Dopo il divorzio da Francesco Totti ,era tornata alla ribalta con una nuova storia d'amore, che l'ha vista al fianco di Bastian Muller . Dalle foto del loro viaggio in Brasile di 2 mesi fa la coppia sembrava particolarmente ...Tags: diabolique francescofacchinetti francescofacchinettimoglie gossip mogliefrancescofacchinetti sifb wilmahelenafaissol Articolo precedentenon si fa mancare proprio niente: dopo il ...La conduttrice 42enne non si ferma un attimo, ormai vera giramondo In alta quota sfoggia un super look montanaro e al polso un prezioso Rolexè ormai una vera trottolina giramondo. Non si ferma un attimo. Da quando è arrivato il crack con Francesco Totti , a luglio 2022, la conduttrice 42enne si è concessa una miriade di vacanze.

Ilary Blasi e Bastian Muller amore al capolinea Ecco gli indizi TGCOM

Dalla fine del suo matrimonio la showgirl romana Ilary Blasi ha ritrovato il sorriso grazie all'imprenditore Bastian Muller. La loro storia d'amore sembrerebbe essere già finita: ecco cosa sappiamo.Ilary Blasi continua le sue vacanze estive e, questa volta ha deciso di prendere un po' di fresco, stanca del caldo umido della Sardegna. La conduttrice ha, infatti, trascorso alcuni ...