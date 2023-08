Il West Ham fa un’offerta migliorata di 30 milioni di sterline per il difensore del Manchester United Harry Maguire

Commenta per primo Il Torino ha centrato uno degli obiettivi di mercato. Dopo aver insistito per mesi, i granata hanno chiuso per l'arrivo di Nikola Vlasic dal. Come riporta Sky Sport, il giocatore arriverà a titolo definitivo per circa 12,7 milioni di euro. Visite mediche programmate per domani. I NUMERI - Vlasic quindi torna al Torino dove nella ...Il Torino ha chiuso con ilper Vlasic: domani il croato sarà in Italia per le visite mediche e la firma Il Torino riabbraccia Nikola Vlasic. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i Granata hanno chiuso con il ...Occhio alla concorrenza però, perché sull'attaccante classe '96 ci sono anche ile alcuni club arabi ; in queste ore la Fiorentina sta valutando l'offerta per Cabral e se dovesse andare in ...

Gianluca Scamacca lascia il West Ham e torna in Italia, è ufficiale. L'attaccante romano è un nuovo giocatore dell'Atalanta ...Seguito a lungo dalla Juventus ma soprattutto dall'Inter, Gianluca Scamacca alla fine ha scelto l'Atalanta. L'attaccante arrivato dal West Ham si racconta così ai canali ...