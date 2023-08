(Di lunedì 7 agosto 2023) Le scarpe sono di gomma perché l'unico vero nemico tangibile è il rumore. Rumore che non deve sporcare l'ascolto del più flebile dei segnali dall'esterno. Rumore che...

Il sottomarino USS Florida nel golfo di Napoli: la caccia dei sommergibili nel Mediterraneo ilmattino.it

Le scarpe sono di gomma perché l'unico vero nemico tangibile è il rumore. Rumore che non deve sporcare l'ascolto del più flebile dei segnali dall'esterno. Rumore ...È apparso in rada col suo profilo lungo 170 metri e largo 13. Il sottomarino americano di classe Ohio “USS Florida” (SSGN 728) è arrivato nel porto di Napoli per una visita programmata. La sua ultima ...