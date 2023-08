Il ritorno dell’incubo nucleare strumentale a Putin

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il mattino del 6 agosto 1945, alle ore 8:15 un aereo dell’Usaf sganciò sulla città di Hiroshima in Giappone un ordigno atomico. Tre giorni dopo il bombardamentofu ripetuto su Nagasaki. Il numero delle vittime a Hiroshima fu stimato tra centomila e duecentomila civili; tra sessantamila e novantamila a Nagasaki. La novità sconvolgente fu determinata dagli effetti delle radiazioni atomiche, nell’immediato e negli anni a venire. Sul piano del numero delle vittime civili il bombardamento «tradizionale» di Dresda dal 13 al 15 febbraio di quello stesso anno (migliaia di cittadini furono raggiunti da specifici ordigni persino nei rifugi) da parte degli Alleati provocò danni più gravi, tanto che furono stimati più di duecentocinquantamila morti. In quelle giornate di agosto del 1945 il mondo entrò in una nuova fase della storia dell’umanità: quella della scoperta e ...