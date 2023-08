Il ricordo a Endine Gaiano di Assunto Benzoni morto nella tragedia di Marcinelle

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 7 agosto 2023) Fra i 262 minatori che l’8 agosto del 1956 persero la vita ain Vallonia, 136 erano italiani e una di queste vittime era bergamasca, Augusto, di Cerete,a 30 anni. Era uno dei tanti forzati di un mestiere che non cambia mai: quello di far le valigie e recarsi in un “altrove” sconosciuto in cerca di lavoro per sbarcare il lunario della propria famiglia, che aveva portato con sé nel Belgio. Con lui, la moglie Giulia Andreoli e la primogenita Yvonne. Quando avvenne la sciagura, Giulia era incinta della seconda figlia, portata a nascere poi in Italia e chiamata Assunta, per tutti Assuntina, indel padre che non conobbe. Partendo per il Belgio,– che era nato il 15 agosto del 1926 – coltivava il sogno di tutti: cambiar vita, assicurare un futuro dignitoso a sé ...