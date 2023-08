Il programma economico del capolista di AfD sembra scritto dalla sinistra anticapitalista

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il linguaggio e ildi politica economica di Maximilian Krah, appena scelto comeper le elezioni europee dal partito di destra tedesco AfD, hanno molto in comune con quelli dellapolitica. Secondo gli ultimi sondaggi, il sostegno al partito di destra AfD continua a crescere. L’AfD è ora il secondo partito più forte in Germania, con una quota rilevata tra il diciotto e il ventidue per cento dei voti, ed è riuscito a consolidare la sua posizione di partito più forte in molti degli Stati orientali della Germania. Al congresso del partito, l’AfD ha eletto Maximilian Krah, attuale membro del Parlamento europeo, come candidato principale per le elezioni europee del prossimo anno. Krah ha recentemente pubblicato un «manifesto» – Politica di destra (Maximilian Krah, Politik von rechts. Ein Manifest, Verlag Antoaios, ...