(Di lunedì 7 agosto 2023) L’incessante arrivo sul suolo italiano di migliaia di nuovi profughi e richiedenti asilo, dei quali alcune migliaia sono attesi, nelle prossime ore, in Lombardia, ripropone il tema dell’accoglienza nelle nostre città. Quasi 100mila dall’inizio dell’anno ad oggi mentre nel 2022 sono stati – al 4 agosto – 42mila e nel 2021 erano 30milla. Il governo dovrà prenderne atto al più presto e affrontare sistematicamente, in un rapporto sinergico e condiviso con le amministrazioni locali e la Regione. Quando i partiti di destra erano all’opposizione, ogni sbarco veniva “drammatizzato” e strumentalizzato. Anche a sinistra però, a livello locale, l’approccio al problema sembra cambiare. È in questo contesto che va inquadrato – in questi giorni – il secco nodi, Laura Castelletti, ad accogliere temporaneamente 25 ...

...che il capogruppo Giancarlo Boselli sottolinea " nel proporre un'interpellanza alla...conto all'amministrazione comunale del capoluogo su come intenda affrontare la situazione in vista......attorno al cibo come insieme di valori e la storia di PizzAut ne ha raccontato il senso in modo esemplare hanno sottolineato nei loro interventi laMilena Garavini e la presidente...Si trattaquarta vittima umbra, in pochi giorni, che si registra nel mare. ← Minacce via social alladi Amelia: indagato 57enne Potrebbe anche interessarti Terni, fermato in ...

Il no della sindaca di Brescia all’accoglienza di 25 migranti sorprende: in passato agì diversamente Il Fatto Quotidiano

Taormina: Angelo Duro disegna peni sui manifesti del suo spettacolo. Il sindaco Cateno De Luca è furibondo: “Troglodita”.Era presente anche il sindaco di Caselle, Giuseppe Marsaglia Cagnola ... qualità che valorizza le produzioni e i produttori locali dagli alpeggi ai produttori della carne. Da domani il piatto sarà ...